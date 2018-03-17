وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام في الخرج

المواطن - واس:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية الشاغرة بمسمى (مراقب أمن وسلامة) من المرتبة الثانية وحتى الخامسة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة (هنا)، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 5-7-1439 هـ .







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