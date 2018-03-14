وظائف إدارية شاغرة بجامعة الإمام

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25 /6 /1439 هــ حتى يوم الخميس 27 /6 /1439 هـ ، وذلك عن طريق موقع الجامعة على الإنترنت (هنا).

وأوضح المدير العام لشؤون الموظفين الأستاذ عبدالله بن إبراهيم عسيري أن الجامعة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية طرحت عدداً من الوظائف (للرجال) من المرتبة الأولى وحتى المرتبة العاشرة.

وشكر عسيري مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على توجيهاته بإيجاد وظائف إدارية لشغلها بمواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية ولسد احتياجات الجامعة بالكفاءات الوطنية.

ولمزيد من المعلومات والتعرف على الوظائف الشاغرة عبر الرابط التالي (هنا).







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