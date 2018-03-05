وظائف إدارية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر المدينة بالرياض بالمسميات التالية:

– أخصائي قانوني – عدد 1 وظيفة – المؤهل: البكالوريوس في مجال القانون.

– أخصائي متابعة – عدد 3 وظائف – المؤهل بكالوريوس في المجال الإداري: إدارة أعمال – إدارة عامة.

وقالت مدينة الملك سعود الطبية إن من ضمن المهارات العامة المطلوبة:

• الإلمام بكافة السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بمجال العمل

• الإلمام الجيد باللغة الانجليزية.

• التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي المكتبية و المحمولة باحتراف ومهارات الاتصال الفعال وتوصيل المعلومات للمتخصصين ولغير المتخصصين.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: (هنا)، وذلك في موعد أقصاه 11 / 3 / 2018.







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