وظائف إدارية شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل درجة الماجستير.

– محاسب مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– مراسل: شهادة الكفاءة المتوسطة، ويفضل حاملو شهادة الثانوية العامة.

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 رجب 1439هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 19 رجب 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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