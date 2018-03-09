وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهني بيانات التعدين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، إدارة الأعمال، الإحصاءات، أو البحوث التشغيلية)، ويفضل درجة الماجستير.

– مشرف مراقبة الجودة عددو(وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير الاندماج والاستحواذ- الاستثمار المالي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص المالية.

– أخصائي تطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :