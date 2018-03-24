وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مبرمج كمبيوتر: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي مشتريات: درجة البكالوريوس في الهندسة.

– مدير الاتصال المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة، والاتصالات، أو الإعلانات)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌّ حتى تاريخ 30 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :