وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الأمير سطام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز في الخرج، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال بمسمّى (مراقبي أمن وسلامة)، من المرتبة الثانية حتى المرتبة الخامسة.

وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفيّة، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة العمليّة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف: (هنا)

ودعت الجامعة المواطنين الراغبين في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1/7/1439هـ وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 5/7/1439هـ.







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