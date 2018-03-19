وظائف إدارية شاغرة لدى سدافكو في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العمليات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الخدمات اللوجيستية، الإدارة)، أو ما يعادلها.

– محاسب مستودع: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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