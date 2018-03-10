وظائف إدارية شاغرة لدى شركات المجدوعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالورويوس في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم الشبكات ورسومات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات: (الرسومات، الويب، تصميم الوسائط المتعددة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مطور تطبيقات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص تقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 3 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).







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