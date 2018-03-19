وظائف إدارية شاغرة لدى عبداللطيف جميل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار خدمات (الرياض).

– مراقب الائتمان (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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