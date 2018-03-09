وظائف إدارية شاغرة لدى فروع شركة سراكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والجبيل، والقطيف، وبقيق.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– إداري: شهادة الدبلوم في تخصص الحاسوب.

– مشرف الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص التجارة.

– محاسب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة).

– أمين مخزن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المواد، أو الإدارة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا )







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