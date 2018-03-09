وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مساعد مدير مكتب الاستقبال (مكة المكرمة).

– مسؤول المشتريات (الرياض).

– موظف المخزون (الرياض).

– مرشد برنامج التنمية (الرياض).

– مرشد برنامج التنمية (مكة المكرمة).

– مرشد برنامج التنمية (المدينة المنورة).

– مرشد برنامج التنمية (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)







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