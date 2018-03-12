وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مندوب مشتريات خارجية.

– موظف استقبال.

– منسق إداري.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).







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