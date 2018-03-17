وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الناغي بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف علاقات التأمين: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التأمين).

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 14 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).







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