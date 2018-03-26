وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة باسمح في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– موظف مستودع.

– مأمور مستودع.

– مراقب المخزون.

– ممثل مبيعات.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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