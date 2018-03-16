وظائف إدارية شاغرة لدى موبايلي في الرياض والتقديم عبر هذا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

طرحت شركة موبايلي للاتصالات، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجات البكالوريوس والماجستير، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

– مدير عام إدارة نظام المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

– مدير متخصص إدارة مشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلهما.

– مدير متخصص تنفيذ شبكة الإنترنت: درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، أو الاتصالات، أو ما يعادلهما.

– مدير تنفيذي احتياج الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو ما يعادلها.

– مدير متخصص للتجوال والتسويات: درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة المالية، أو الاقتصاد، أو ما يعادلهما.

– مدير إدارة تقارير الأعمال والتحاليل: درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب الآلي، أو الرياضيات، أو الإحصاء، أو ما يعادلهم.

– محترف أول خدمات النطاق العريض: درجة البكالوريوس في تخصصات التسويق، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من (هنا ).







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