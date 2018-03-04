وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى طيران أديل بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الإيرادات.

– مدير التوزيع.

وأوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى 31 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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