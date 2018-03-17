وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حسابات الإيرادات والحماية.

– مدير حسابات الإيرادات والتقارير.

وأوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :