وظائف إدارية وفنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الخدمات الغذائية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، وخدمات الضيافة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– فني بحث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكيميائية).

– نائب رئيس الإطفاء: الدرجة الجامعية في تخصص الحماية من الحرائق، أو أي مجال ذي صلة.

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، إدارة المكاتب).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من (هنا).







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