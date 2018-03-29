وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى جمعية طيبة للإعاقة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، والأولوية لذوي الإعاقة الحركية، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– أخصائي اجتماعي: بكالوريوس علم اجتماع، والأولوية لمن لديه خبرة في مجال العمل.

– مدير إدارة التسويق والاستثمار: بكالوريوس مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل، أو دبلوم تسويق مع خبرة 5 سنوات مع دورات وبرامج تدريبية.

– أخصائي تسويق واستثمار: شهادة الثانوية العامة، والأولية لحملة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– فني صيانة كراسي متحركة ومستلزمات طبية: دبلوم صناعي أو تقني تخصص ميكانيكا إنتاج أو سيارات، أو ثانوية عامة مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: (job626001@gmail.com)، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ 30 رجب 1439هـ.







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