وظائف بجامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونياً.. غداً

المواطن - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن بدء استقبال طلبات المتقدمين، غداً الأحد، ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة ( أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

وأوضحت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أن الوظائف متاحة في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة (هنا).

ودعا وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة ، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم.

وأشار وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للدراسات العليا إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم الأربعاء 019/ 7 / 1439هـ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :