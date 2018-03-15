وظائف شاغرة بجامعة الأمير سلطان للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال فقط لحمَلة الدبلوم فما فوق للعمل بعدة مسميات إضافة لوظائف أكاديمية (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات.

وأوضحت جامعة الأمير سلطان أن من ضمن شروط الوظائف الأكاديمية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدكتوراه بحد أدنى (ما عدا تخصص التربية البدنية فيشترط حصوله على البكالوريوس بحد أدنى).

وأضافت أنه يفضل من لديه خبرة أكاديمية والإجادة التامة للغة الإنجليزية، أما المميزات الممنوحة للوظائف الإدارية فتشمل الآتي: راتب أساسي – بدل نقل – بدل سكن – بدل غلاء معيشة – بدل علاوة اجتماعية – علاوة سنوية – تأمين طبي للموظف وعائلته.

ويتم التقديم للوظائف الإدارية بإرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها ومع كتابة رمز الوظيفة في خانة موضوع البريد على الإيميل التالي:

JOBS@PSU.EDU.SA

أما بالنسبة للتقديم للوظائف الأكاديمية فترسل السيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في خانة موضوع البريد إلى البريد الإلكتروني التالي:

– للرجال (HR@PSU.EDU.SA)

– للنساء (RECRUIT@PSU.EDU.SA)







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