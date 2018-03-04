وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “مسؤول خدمة العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من مكة المكرمة، والجوف، وينبع.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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