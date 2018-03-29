وظائف شاغرة في تعليم المدينة بهذه الشروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “سائق”، لحملة الشهادة الثانوية فما دونها، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن لا يقل العمر عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة مع القدرة على القيام بمهام العمل.

2- أن يكون من سكان داخل المدينة المنورة مع إحضار ما يثبت السكن.

3- أن يحمل (رخصة قيادة عمومي) سارية المفعول.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.

6- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.

7- إرفاق ما يثبت الخبرات السابقة.

8- أن لا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.

9- أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

10- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للإدارة (هنا)، وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 1439هـ، مع مراعات تحري الدقة في تعبئة البيانات، علماً بأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية الشروط المذكورة وتعتبر جميع الطلبات السابقة لاغية.







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