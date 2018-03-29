وظائف شاغرة في تعليم المدينة بهذه الشروط

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “سائق”، لحملة الشهادة الثانوية فما دونها، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- أن لا يقل العمر عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة مع القدرة على القيام بمهام العمل.
2- أن يكون من سكان داخل المدينة المنورة مع إحضار ما يثبت السكن.
3- أن يحمل (رخصة قيادة عمومي) سارية المفعول.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.
6- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.
7- إرفاق ما يثبت الخبرات السابقة.
8- أن لا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.
9- أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
10- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للإدارة (هنا)، وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 1439هـ، مع مراعات تحري الدقة في تعبئة البيانات، علماً بأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية الشروط المذكورة وتعتبر جميع الطلبات السابقة لاغية.