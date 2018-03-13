وظائف شاغرة في مؤسسة إعلامية في الرياض

المواطن- الرياض

أعلنت وسيلة إعلامية في مدينة الرياض عن فرص عمل شاغرة.

وأوضحت أن المطلوب 2 قهوجي بمكافأة 4000 ريال، والدوام على فترتين من 9ص إلى 2م ومن 6م إلى 10م أو فترة واحدة بمكافأة 2000 ريال.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كما طلبت المؤسسة الإعلامية باحثًا متعاونًا مختصًّا بالشأن الفارسي بمكافأة 2500 ريال شهريًّا لا يستلزم العمل المكتبي، واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، يجيد اللغة الفارسية، ويكون متابعًا للإعلام الناطق باللغة الفارسية.

وأيضًا مطلوب للعمل بمؤسسة إعلامية باحث متعاون مختص بالشأن التركي بمكافأة 2500 ريال شهريًّا لا يستلزم العمل المكتبي، واشترطت أن يكون سعودي الجنسية، يجيد اللغة التركية، ويكون متابعًا لوسائل الإعلام التركية.

وأشارت إلى أنه يجب إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: smart_media@barid.com‏







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