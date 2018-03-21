وظائف شاغرة لدى البنك الأهلي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إدارات البنك في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مراقبة أمن المعلومات (الرياض).

– مدير إدارة أمن المعلومات (الرياض).

– مسؤول أول مراقبة أمن المعلومات (الرياض).

– مدير منع الاحتيال (جدة).

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول (هنا).







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