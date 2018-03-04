وظائف شاغرة لدى البنك الأهلي بالمدينة ورفحاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “مصرفي عمليات”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من المدينة المنورة، ورفحاء.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي).

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول (هنا)







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