وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة، بمسمى “طاهي ومضيف مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمطارات المملكة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، وجود خبرات سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م.

وتابعت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :