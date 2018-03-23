وظائف شاغرة لدى الراجحي الاستثمارية بالرياض ومكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، الراجحي الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول مشروع (مكة المكرمة).

– سكرتير تنفيذي (الرياض).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا)







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