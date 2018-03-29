وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، ونجران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي أول (نجران): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير العقود (نجران): دررجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو القانون).

– رئيس وحدة التخطيط (نجران): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة.

– مشغل رافعة برجية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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