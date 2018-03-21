وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق عروض عدد (وظيفتين).

– منسق الصيانة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا )







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