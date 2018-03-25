وظائف شاغرة لدى جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– موظف تنمية موارد.
– موظف علاقات عامة وإعلام.
وأبرزت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– الحصول على الشهادة الثانوية العامة وما فوق.
– أن يكون لديه خبرة كافية في مجال العمل.
– يتمتع بمستوى ممتاز في استخدام برامج الحاسب الآلي.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار القبول.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم تعبئة الاستبانة مع إرسال السيرة الذاتية وصورة باقة الهوية على البريد الإلكتروني: (osariyah.aflaj@gmail.com)، علمًا بأن آخر موع لاستقبال طلبات التوظيف في تاريخ 15 رجب 1439هـ.
للتقديم على وظيفة تنمية الموارد: اضغط (هنا )
للتقديم على وظيفة علاقات عامة وإعلام: اضغط (هنا )
وللاستفسارات يرجى الاتصال على هواتف: (0116821605 – 0116825929).