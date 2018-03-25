وظائف شاغرة لدى جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج

وظائف شاغرة لدى جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج

2018/03/25
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– موظف تنمية موارد.
– موظف علاقات عامة وإعلام.

وأبرزت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– الحصول على الشهادة الثانوية العامة وما فوق.

– أن يكون لديه خبرة كافية في مجال العمل.

– يتمتع بمستوى ممتاز في استخدام برامج الحاسب الآلي.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم تعبئة الاستبانة مع إرسال السيرة الذاتية وصورة باقة الهوية على البريد الإلكتروني: (osariyah.aflaj@gmail.com)، علمًا بأن آخر موع لاستقبال طلبات التوظيف في تاريخ 15 رجب 1439هـ.

للتقديم على وظيفة تنمية الموارد: اضغط (هنا )

للتقديم على وظيفة علاقات عامة وإعلام: اضغط (هنا )

وللاستفسارات يرجى الاتصال على هواتف: (0116821605 – 0116825929).

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