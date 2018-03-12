وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة لذوي الخبرة والخريجين الجدد، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مستشار العقود القانونية.

– مسؤول أول خدمات الموارد البشرية.

– محلل الأصول الثابتة.

– خريجي العلاقات العامة والاتصالات.

– خريجي الهندسة المدنية/ الكهربائية/ الاتصالات.

– خريجي المحاسبة/ والمالية.

– خريجي تكنولوجيا المعلومات/ وعلوم الحاسب الآلي/ وهندسة الحاسب الآلي.

– خريجي الموارد البشرية.

– خريجي نظم المعلومات الإدارية.

– خريجي التسويق.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).







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