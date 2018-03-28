وظائف شاغرة لدى شركة دانون بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي محاليل التغذية الصحية (الرياض).

– أخصائي حسابات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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