وظائف شاغرة لدى شركة دانون بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل طبي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، أو التغذية).

– مسؤول أعمال الموارد البشرية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :