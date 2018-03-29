وظائف شاغرة لدى شركة سراكو بجدة والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– فني حاسب (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس سلامة (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، الإلكترونية).

– مراقب المخزون (الدمام): درجة البكالوريوس في التجارة.

– مشرف متجر (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المواد، أو الإدارة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا )







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