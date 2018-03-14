وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التأمين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والتأمين).

– مشغل أول: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– مشرف التشغيل: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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