وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الطائف

المواطن - الطائف:

طرحت جامعة الطائف، عددًا من الوظائف الشاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى سائق، ومراسل مكتبي، عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين والسعوديات.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف الشاغرة سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً، مع مؤهل الثانوية العامة، وستكون الأولوية في التقديم للمسجلين في نظام ساعد، مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك، وألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق عن (40) عاماً، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن 35 عاماً عند تقديم الطلب.

كما اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية، ويتعين على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أنَّ التقديم يبدأ من الأحد الموافق 7 / 1 / 1439هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5 هـ الساعة الثانية ظهراً، عبر موقع الجامعة الإلكتروني من (هنا).







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