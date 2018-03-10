وظائف شاغرة للجنسين بفروع كليات الغد الدولية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الكليات في كل من “الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وأبها، ونجران، والدمام”.

وأبرزت الكليات أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبل وزارة التعليم بعد إرفاق إثبات المعادلة.

– يجب أن يكون هناك امتداد في التخصص لوظائف المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ).

– أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس.

– أن تكون جميع مؤهلات المتقدم بنظام الانتظام.

– أن يجتاز الاختبار العلمي والمقابلة الشخصية التي يجريها القسم المختص.

وأوضحت الكليات أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع صور مصدقة من الشهادات الدراسية مع أهمية كتابة المسمى الوظيفي في خانة الموضوع إلى البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية وجنس المتقدم، علماً بأن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2018/3/11م ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 2018/3/25م.







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