وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سلطان

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة “أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد”، لحملة الدكتوراه في عدد من التخصصات، للسنة الأكاديمية (2018-2019م)؛ وذلك للعمل في كلية الهندسة بالجامعة.
وأبرزت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي:
التخصصات الرجالية:
– هندسة صناعية.
– بحوث وعمليات.
– هندسة ميكانيكية.
– هندسة مدنية.
– إدارة إنشاء وتشييد.
– هندسة كهربائية.
التخصصات النسائية:
– هندسة معمارية.
– تصميم داخلي.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في عنوان الرسالة على العناوين التالية:
– بنين: (hr@psu.edu.sa).
– بنات: (recruit@psu.edu.sa).