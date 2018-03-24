وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سلطان

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سلطان

2018/03/24
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة “أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد”، لحملة الدكتوراه في عدد من التخصصات، للسنة الأكاديمية (2018-2019م)؛ وذلك للعمل في كلية الهندسة بالجامعة.

وأبرزت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي:

التخصصات الرجالية:
– هندسة صناعية.
– بحوث وعمليات.
– هندسة ميكانيكية.
– هندسة مدنية.
– إدارة إنشاء وتشييد.
– هندسة كهربائية.

التخصصات النسائية:
– هندسة معمارية.
– تصميم داخلي.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في عنوان الرسالة على العناوين التالية:

– بنين: (hr@psu.edu.sa).
– بنات: (recruit@psu.edu.sa).

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