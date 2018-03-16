وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى (سائق ، مراسل مكتبي)، عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين والسعوديات، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون لائقاً صحيا.

3- توفر مؤهل الثانوية العامة.

4- الأولوية في التقديم للمسجلين في نظام (ساعد) مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك.

5- أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق على (40) عاماً، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن (35) عاماً عند تقديم الطلب.

6- أن يكون المتقدم/ المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية.

7- اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقدم لتلك الوظائف التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/1/ 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5هـ الساعة الثانية ظهراً.

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