وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن- خالد الأحمد

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، والأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:

– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).

– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).

– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).

– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).

– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).

وأبرز الاتحاد أن مميزات الوظائف هي:

– تأمين طبي مميز.

– رواتب مغرية

– دورات تدريبية مستمرة.

– أمان وظيفي.

– بيئة عمل احترافية.

– مكافأة سنوية.

وأوضح الاتحاد أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (csj@safcsp.org.sa) .







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