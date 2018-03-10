وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

2018/03/10
الساعة 8:59 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، والأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:

– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).
– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).
– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).
– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).
– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).

وأبرز الاتحاد أن مميزات الوظائف هي:

– تأمين طبي مميز.
– رواتب مغرية
– دورات تدريبية مستمرة.
– أمان وظيفي.
– بيئة عمل احترافية.
– مكافأة سنوية.

وأوضح الاتحاد أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (csj@safcsp.org.sa) .

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