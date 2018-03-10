وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، والأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:
– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).
– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).
– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).
– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).
– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).
وأبرز الاتحاد أن مميزات الوظائف هي:
– تأمين طبي مميز.
– رواتب مغرية
– دورات تدريبية مستمرة.
– أمان وظيفي.
– بيئة عمل احترافية.
– مكافأة سنوية.
وأوضح الاتحاد أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (csj@safcsp.org.sa) .