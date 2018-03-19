وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة نسما بهذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب عدد (وظيفتين للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مسؤول التأمين (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والتأمين).

– مهندس تخطيط ومراقبة التكاليف (الخبر): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أي ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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