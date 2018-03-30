وظائف شاغرة للجنسين لدى طيران أديل في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مناوب بالمطار (عدد 3 وظائف).

– مسؤول العمليات (للجنسين).

وأوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا ).







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