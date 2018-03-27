وظائف شاغرة للجنسين لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مختبر أول: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

– رئيس قسم الأمصال: درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

– رئيس قسم أمراض الدم وبنك الدم: درجة الماجستير في تخصص علم أمراض الدم، أو أي مجال ذي الصلة.

– كاتب- موظف استقبال (للنساء): شهادة الثانوية العامة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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