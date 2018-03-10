وظائف شاغرة للسيدات لدى غرفة الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “شركة صلة تمكين العمل- شركة الخطوط السعودية للتموين- فندق الريتز كارلتون- شركة زمو التجارية المحدودة”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:

– ممثلة خدمة عملاء.

– موظفة استقبال.

– مندوبة علاقات ضيوف.

– سكرتيرة تنفيذية.

– مندوبات دعاية طبية.

– مندوبات مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).







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