وظائف شاغرة للسيدات لدى غرفة الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “شركة صلة تمكين العمل- شركة الخطوط السعودية للتموين- فندق الريتز كارلتون- شركة زمو التجارية المحدودة”.
وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:
– ممثلة خدمة عملاء.
– موظفة استقبال.
– مندوبة علاقات ضيوف.
– سكرتيرة تنفيذية.
– مندوبات دعاية طبية.
– مندوبات مبيعات.
وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).