وظائف شاغرة للمستخدمين لدى تعليم الرس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس ممثلة بالموارد البشرية توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، على لائحة المستخدمين، وقد حددت الإدارة موعدًا للتقديم على هذه الوظائف بحيث يبدأ في الثالث من شهر رجب لهذا العام، ويستمر لمدة أسبوع.

واشترطت الإدارة في إعلانها بأن على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وقادرًا على القيام بأداء الوظيفة، ومجيدًا للقراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 20 عامًا، وتقديم ما يثبت السكن، واجتياز المقابلة الشخصية، إضافة إلى أهمية أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون متاحًا على الرابط التالي: (هنا)







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