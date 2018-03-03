وظائف شاغرة للمواطنين في جامعة الملك فهد للبترول

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر العديد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمواطنين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم ‏‏وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الإعلان الصادر عن جامعة الملك فهد، الذي اشترط في المتقدمين، الجنسية السعودية فقط، وأن يكونوا من حمَلة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وقالت جامعة الملك فهد للبترول: إنها في حاجة إلى توظيف أعضاء هيئة تدريس وباحثين سعوديين من حمَلة الدكتوراه (رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والباحثين) ودرجة الماجستير (رتبة محاضر) للعمل بأقسامها المختلفة وكلية المجتمع بالدمام وفقًا للرتب والتخصصات التي نشرتها في الإعلان.

وحول شروط التقديم، قالت جامعة الملك فهد للبترول إنها تتمثل فيما يلي:

ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد 30 سنة ومحاضر 35 سنة.

أن يكون التقدير في البكالوريوس والماجستير جيد جدًّا على الأقل وحاصل على الشهادة انتظامًا.

معادلة الشهادة في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

معرفة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.







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