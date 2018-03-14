وظائف شاغرة للنساء لدى شركة صلة بالخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ممثلة خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل من المنزل ضمن نظام الشفتات المسائية وخلال نهاية الأسبوع في محافظة الخبر.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية؛ والأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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