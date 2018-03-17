وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول علم التخاطب والبلع: درجة الماجستير في تخصص علم أمراض اللغة والكلام.

– كاتب: شهادة الثانوية العامة.

– مراسل: شهادة الكفاءة المتوسطة.

– مندوب سفر: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 14 مايو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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